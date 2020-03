Rode Duivels trekken niet naar Qatar, vierlandentoernooi is geannuleerd

Met Portugal en Zwitserland hadden de Rode Duivels 2 stevige tegenstanders kunnen strikken op weg naar het EK. Bovendien konden ze in Qatar al eens aan de (warme) omstandigheden wennen die ze ook op het WK van 2022 zouden tegenkomen, zo klonk het vanuit de voetbalbond.

Maar al die plannen vallen nu dus in het water. Een week geleden liet bondscoach Roberto Martinez nog verstaan dat er een plan-B was, mocht het toernooi in Qatar geschrapt worden. Zo zouden er bijvoorbeeld een of twee oefenmatchen in België afgewerkt kunnen worden. Maar nu de omvang van het coronavirus dag na dag toeneemt, is het nog maar de vraag of de Duivels eind maart überhaupt zullen samenkomen voor een oefenstage.