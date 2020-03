Revaliderende Ben Hermans: "Vroeger was ik geen fan van Zwift, nu is het mijn redding"

Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) reed al sinds 22 januari niet meer op de weg. Het gevolg van een val in de Tour Down Under, waaraan onze landgenoot een sleutelbeenbreuk overhield, meerdere gebroken ribben en een complexe schouderbreuk.

Gisteren ging Hermans 6 weken na zijn operatie op controle. "Alles is goed aan elkaar gegroeid. Maar op mijn eerste trainingsrit op de weg is het waarschijnlijk nog een viertal weken wachten", vertelt Hermans.

"Wanneer ik weer in competitie treed, is moeilijk te zeggen. In het meest optimistische scenario is dat half mei. Het hangt er allemaal van af hoe de schouder reageert op mijn eerste wegtrainingen."

Ondertussen probeert Hermans zijn conditie te onderhouden op de rollen. "Vroeger vond ik het raar wanneer renners zeiden dat ze op Zwift trainen. Nu is Zwift een beetje mijn redding. Hoe actiever ik blijf, hoe minder depressief ik word."

Over het coronavirus en afgelaste koersen hoeft Hermans zich momenteel geen zorgen te maken. "Soms denk ik wel eens: "Niet kunnen koersen door het coronavirus is zo erg nog niet.""

"Maar als ik zelf in de situatie van de renners zou zitten die toegewerkt hebben naar die wedstrijden, dan zou ik waarschijnlijk ook wel balen."