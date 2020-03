Nokere en E3 gaan ervan uit dat koers doorgaat: "Kunnen nu niet meer terug"

Organisatie Nokere: "Grote ramp als de wedstrijd niet doorgaat"

"We gaan ervan uit dat Nokere Koerse gewoon kan doorgaan en bereiden ons daar ook volop op voor", zegt Robrecht Bothuyne van het Nokerse organisatiecomité. "We nemen heel wat maatregelen om de gezondheid en veiligheid van de renners, medewerkers en fans te verzekeren."

"Er komt een aparte zone voor de ploegen bij de start in Deinze en de finish in Nokere, zodat er geen contact is met het publiek. De ceremonie protocollaire wordt ook aangepast, zodat er geen fysiek contact is tussen de renners en de missen."

"Daarnaast proberen we het publiek maximaal te beschermen. Er komen voorzieningen om op elk moment je handen te ontsmetten, alle medewerkers krijgen handschoenen en er komen extra tv-schermen, zodat het publiek zich kan verspreiden."

"We zijn nu al volop bezig met de opbouw, want komend weekend is er al de wedstrijd voor de junioren en de cyclo. We kunnen nu niet meer terug. Wat ons betreft mag en moet de koers doorgaan."

En als dat toch niet mag? "Dat zou voor onze vzw een grote ramp zijn. Wij zijn een groep vrijwilligers uit het piepkleine Nokere. We brengen elk jaar een budget van 500.000 euro bij elkaar om de wedstrijd te kunnen organiseren. We hebben geen verzekering of back-up om te kunnen inspelen op een afgelasting. We hebben dan ook al heel wat slapeloze nachten achter de rug."