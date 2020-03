Mourinho: "De bankzitters van Leipzig zouden bij ons in de basis staan"

Tottenham had de heenwedstrijd tegen Leipzig al verloren met 0-1 en kwam er ook in de terugwedstrijd niet aan te pas. In Duitsland verloren Toby Alderweireld en co met 3-0, al kunnen de Spurs wel verzachtende omstandigheden inroepen. Onder meer Harry Kane, Heung-min Son, Steven Bergwijn, Moussa Sissoko en Davinson Sanchez waren er niet bij.

"We zijn geen team meer, wel een groep van spelers die beschikbaar zijn om te spelen. Daarvan proberen we een ploeg te maken", zegt José Mourinho. "We hebben geen aanvallers en we kunnen de tegenstander geen pijn doen. Zo simpel is het. Dat maakt het voor andere teams ook makkelijk om tegen ons te voetballen."

"Er is geen andere oorzaak voor onze resultaten. Het is glashelder dat onze problemen worden veroorzaakt door de vele blessures. Alle spelers die bij Leipzig op de bank zaten, zouden bij ons in de basis staan. Het wordt zo heel moeilijk om ons weer te plaatsen voor de Champions League, maar we zullen blijven vechten."