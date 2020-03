Michel Wuyts: "Ivan Garcia Cortina is momenteel de sterkste vent in het peloton"

"Downsizen zou een goeie maatregel zijn"

In het peloton wordt her en der gefluisterd dat deze tijdrit misschien wel de laatste dag van Parijs-Nice wordt, maar ik heb niet het gevoel dat het zo zal draaien. Ik heb nog geen nieuwe maatregelen ontdekt in Frankrijk.

Er is nog geen verstrenging van de regels over de samenscholing, maar er wordt wel al gekeken naar Parijs-Roubaix. De start ligt in Compiègne, het hart van het departement Oise, een van de meest getroffen regio's in Frankrijk. Maar Parijs-Roubaix is over een maand (12 april) en dan ziet de wereld er misschien helemaal anders uit.

In Vlaanderen wacht men intussen met de opbouw van VIP-tenten. Dat begrijp ik, want dat kost stukken van mensen. Er moet over nagedacht worden en ik denk dat het een goeie maatregel zou zijn om, mochten de wedstrijden kunnen doorgaan, te downsizen.

Dan vergelijk ik het met Parijs-Nice, met het beperken van de feestelijkheden aan de start en de animatie aan de finish. Bij ons is er nog geen verbod, maar er zijn wel richtlijnen. Misschien zien we over enkele weken wel geen voorstelling van de renners bij de start en is de podiumceremonie zeer sober. Ik denk dat men niet meer anders kan dan dat te doen.

Er is ook druk van de officiële instanties en er is druk van een deel van de publieke opinie. Op vergaderingen wordt de vraag gesteld of men nu al moet beslissen om wedstrijden niet te laten doorgaan, maar ik denk niet dat dat nu al aan de orde is. Maar het woord 'escalatie" zal af en toe wel opduiken. Italië is een voorbeeld dat tot nadenken stemt.