Getafe-voorzitter: "Wij zullen niet naar Milaan reizen"

De Spaanse regering heeft vluchten vanuit Italië naar Spanje opgeschort tot 25 maart. Dat betekent in principe dat Roma niet rechtstreeks naar Sevilla kan reizen en dat Getafe wel naar Milaan kan, maar niet meer terug.

Die situatie zorgt voor veel onduidelijkhheid en de Italiaanse en Spaanse spelersvakbonden hebben de UEFA dan ook gevraagd om alle wedstrijden tussen teams uit de twee landen uit te stellen. "Een wedstrijd in Milaan spelen zou een risico zijn voor de gezondheid van veel mensen", klinkt het.

"Reizen tussen Italië en Spanje is nu moeilijk en gevaarlijk geworden. Het coronavirus is niet langer een Italiaans probleem, maar een probleem van heel Europa. We rekenen erop dat er goed nagedacht wordt over de Europese wedstrijden, want de situatie lijkt steeds ernstiger te worden."

Getafe-voorzitter Angel Torres lijkt alvast niet van plan om te wachten op een reactie van de UEFA. Torres ziet het niet zitten dat zijn team afreist naar Milaan, dat gelegen is in Lombardije, een regio die door de Italiaanse regering in quarantaine geplaatst is.

"Tenzij er nog veel verandert, zullen wij niet naar Milaan reizen. Als we daardoor verliezen, dan is dat maar zo. Ik wil geen risico's nemen", vertelde hij aan Onda Cero. "We hebben de UEFA om een alternatief gevraagd en hebben ook de Spaanse voetbalbond gecontacteerd."