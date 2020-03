Delfine Persoon trekt dan toch naar Londen: "Geen makkelijke opdracht"

"Een kans die ik zeker wil meenemen"

De olympische droom van Delfine Persoon kreeg de afgelopen periode een fikse dreun. Onze nationale bokstrots sukkelt met een hernia in de nek, met een gedeeltelijk verlamde arm als gevolg.

In Londen het ticket proberen te bemachtigen betekent een langere voorbereidingsperiode in de aanloop naar Tokio 2020. Maar is Persoon al voldoende hersteld van haar blessure? Blijkt van wel, want in een interview met Focus WTV laat ze weten te vertrekken naar Londen.

"Ik wil toch mijn kans wagen om het olympische ticket voor Tokio te bemachtigen. Het is een extra kans die ik zeker wil meenemen."

"Ik had krachtverlies aan mijn linkerarm, die nog niet volledig hersteld is. Hopelijk lukt het voor 3 rondes nog zoals het moet. Als het 10 rondes waren, was het zeker geen optie. Maar nu wil ik zeker proberen om mijn kans te wagen."

De winnaars van de kwartfinales verzekeren zich in Londen van een ticket voor Tokio. "Inderdaad, ik denk dat ik 3 kampen moet winnen om mijn ticket te bemachtigen. Het wordt geen makkelijke opdracht. Zeker als je meteen tegen een reekshoofd uitkomt, wat kan, want ik ben zelf geen reekshoofd."