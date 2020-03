De "Belgische oplossing" voor Tokio: "Campenaerts voor tijdrit, De Gendt voor wegrit"

"De Weert maakt me 10 procent beter"

"Ik kan al heel mijn leven goed tijdrijden", lachte Thomas De Gendt na zijn 4e tijd in Saint-Amand-Montrond. "Maar de afgelopen maanden hebben we er iets meer tijd in gestoken en ik heb zelf geïnvesteerd in een aangepast stuur. Hopelijk brengt dat dit jaar iets op."

"Ik wil een betere tijdrijder worden. Vorig jaar reed ik mooie uitslagen in de grote rondes. Als ik toen al dit stuur gehad zou hebben, of een beter pak, of dit, of dat... Dan had er misschien een ritzege in gezeten. Dat zet je aan het denken."

"Dit jaar proberen we het beter te doen en zien we iedere tijdrit als een winstkans. Samen met Kevin De Weert (performance manager bij Lotto-Soudal) proberen we dingen te vinden om sneller te worden."

"Hij verkent het parcours en stuurt mij bijna letterlijk. Hij maakt me 10 procent beter. Dat heeft hij vorig jaar ook met Victor (Campenaerts) gedaan. Nu doet hij dat met mij en dat helpt wel."