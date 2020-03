Campenaerts na 6e plaats: "Olympische selectie wordt niet hier gemaakt"

Zou de tijdrit in Parijs-Nice de olympische hiërarchie bij de Belgen in het tijdrijden blootleggen? "Nee", zei Victor Campenaerts voor de tijdrit. Met twee hellingen onderweg was het parcours dan ook niet helemaal op zijn lijf geschreven. En Wout van Aert kwam niet aan de start.

Diezelfde mening herhaalde Campenaerts na zijn zesde plaats. Ook dat Thomas De Gendt beter deed, was geen tik. "Het is grappig dat de media altijd op die olympische selectie terugkomen. Gaat het enkel daarom dit seizoen? Als ik 5 WorldTour-ritten win dit seizoen, maar lek rijd op de Spelen, is het seizoen nog altijd geslaagd."

"De selectie voor Tokio wordt zeker niet vandaag gemaakt, tenzij Rik (Verbrugghe) opeens een ander idee heeft dan eerder afgesproken. Voor een tijdrijder gaat het tussen het WK en Olympische Spelen als mooiste zeges, maar Tokio is nog veraf."

"Of ik vind dat ik een plaats verdien in de olympische selectie omdat ik het tijdrijden in België op de kaart heb gezet? Nee, de Olympische Spelen zijn het grootste sportevent ter wereld en daar moeten de allerbeste renners naartoe. Niet diegene die mooie dingen heeft gedaan voor de sport."