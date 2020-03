Atalanta-held Josip Ilicic: "Ik word beter met de jaren"

Kenners van het Calcio weten al langer dat Josip Ilicic een fantastische voetballer is. De inmiddels 32-jarige Sloveen demonstreert zijn kunstjes al 10 jaar in Italië en dankzij het Champions League-avontuur van Atalanta schittert hij nu ook op het Europese toneel. Dinsdagavond schakelde hij eigenhandig (of -voetig) Valencia uit met 4 goals in Mestalla.

De Sloveen beleeft zo een van de beste seizoenen uit zijn carrière, met 21 goals in 29 wedstrijden. "Hoe ouder ik word, hoe beter ik speel. Ik amuseer me op het veld en we genieten van ons voetbal. Het is jammer dat er geen supporters waren in Valencia, maar we hebben de fans thuis wel laten vieren", zegt Ilicic.

In zijn eerste Champions League-campagne staat Atalanta meteen in de kwartfinales. "We zijn niet langer de verrassing. We doen het al enkele jaren goed en het is ons doel om te tonen dat we hier verdienen te staan. Hier hebben we hard voor gewerkt, het is geen toeval. We wilen steeds beter worden en genieten van elk moment."