Adrie van der Poel: "Mathieu kan op termijn WK tijdrijden winnen"

Mathieu van der Poel moest passen voor het openingsweekend wegens ziekte. "In een belangrijke fase van het seizoen had hij flinke koorts en is hij een dag of 6-7 eruit geweest. Het vergt toch een inspanning om weer op niveau te komen."

"Mathieu moet meteen de Tour rijden, zonder discussie"

Adrie van der Poel keek samen met Ruben van Gucht ook al eens vooruit naar de volgende seizoenen. Zal hij na de Spelen nog blijven mountainbiken? "Ik hoop van wel. Over 4 jaar zijn er toch weer Olympische Spelen."

"Iedereen weet dat ik er aanvankelijk een tegenstander van was, want het was niet onderbouwd. Hij dacht: ik neem dat er wel even bij. Dat is vies tegengevallen. Daarna zijn ze het professioneel gaan aanpakken en heeft hij in korte termijn de aansluiting met de top gemaakt. Toen hij uiteindelijk won, stuurde hij toch een berichtje: "En pa, wat heb je nu nog te zeggen?""

Volgend seizoen zou Van der Poel ook een eerste grote ronde kunnen/willen rijden. "Ik denk niet dat hij daarvoor van ploeg moet veranderen. Hij wil over een paar jaar met de broers Roodhooft een eigen WT-ploeg hebben. En dan meteen de Tour de France rijden, daar bestaat geen discussie over. Hij moet ook niet meer naar een grote ronde gaan om te leren, wel om te winnen."