"Twijfel zelf ook of ik volgend seizoen bij KV Oostende mag blijven"

KV Oostende moet zich op de laatste speeldag van de reguliere competitie (sportief) verzekeren van een langer verblijf in 1A. KVO rekent daarvoor op de inzichten van de nieuwe trainer Adnan Custovic (de derde trainer al dit seizoen) en assistent Franck Berrier. Franky Van der Elst is wel een constante aan de kust, maar hoe lang nog?

"Wat er voor mij verandert? Als een nieuwe trainer een assist meeneemt, schuif ik een bankje achteruit. Daar moet je niet flauw over doen, maar dat is ook niet erg. Er is nog 1 match en dat is veel belangrijker voor ons", zei Van der Elst in de studio van Proximus, waar hij als analist zat voor de Champions League.

"Ik heb nog 1 jaar contract, maar ik ben me erg bewust dat er vaak een opkuis volgt als er nieuwe bazen komen. Of ik volgend jaar nog bij KVO zal zitten, daar heb ik zelf eerlijk gezegd mijn vragen bij. We zien het wel. Nu is vooral de match tegen Cercle belangrijk."

KV Oostende heeft het voordeel dat rode lantaarn Waasland-Beveren moet winnen tegen AA Gent als het nog over de kustploeg wil springen. "Het kan wel helpen dat Cercle Brugge al gered is. Dat zal voor een zekere decompressie zorgen. Dat kan ook niet anders als je ziet uit welke situatie zij zich gevochten hebben."

"Bovendien is het niet onbelangrijk dat Waasland-Beveren moet winnen tegen Gent. Dat is een zware opdracht. AA Gent heeft twee keer na elkaar verloren en het zou straf zijn als Gent 0 op 9 haalt. Maar alles kan natuurlijk. Het is dus veiliger dat we met KVO minstens zelf een punt halen."