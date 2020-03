Zonder Giannis Antetokounmpo kan Milwaukee niet meer winnen

Vrijdag in de verloren clash (113-103) met de LA Lakers, de leider in de Western Conference, blesseerde de "Greek Freak" zich aan zijn linkerknie. Eergisteren ontbrak hij in Phoenix (140-131) en gisteren ook in Denver.

Bucks-coach Budenholzer hield bovendien ook sterkhouders Khris Middleton en Brook Lopez aan de kant. Denver, de derde in de Western Conference, kon rekenen op het trio Jamal Murray (21 ptn), Paul Millsap (20 ptn, 10 rbs) en Jerami Grant (19 ptn). De Servische sterkhouder Nikola Jokic eindigde met 10 punten, 9 rebounds en 7 assists.



Ondanks de derde opeenvolgende nederlaag blijft Milwaukee (53-12) comfortabel leider in Eastern Conference voor kampioen Toronto (46-18). Beide ploegen zijn al geplaatst voor de play-offs. De Raptors haalden het gisteren met 92-101 bij Utah. Pascal Siakam en Serge Ibaka maakten allebei 27 punten voor de Canadezen.



In de derde wedstrijd van de avond won Atlanta na 2 verlengingen met 143-138 van Charlotte. De Hawks gaven daardoor de rode lantaarn in de Eastern Conference door aan Cleveland.