Zinho Vanheusden 4 matchen effectief geschorst na zijn karatetrap

Afgelopen weekend ging bij Zinho Vanheusden even het licht uit. Hij maakte een zware overtreding op Alexandre De Bruyn. Met een gestrekt been plantte hij zijn studs in het dijbeen van zijn tegenstander. Na een tussenkomst van de VAR moest hij met rood naar de kleedkamer.

Het Bondsparket stelde 3 speeldagen schorsing voor als minnelijke schikking, maar Standard aanvaardde dat voorstel niet en trok liever naar de Geschillencommissie. Daar zullen ze nu allicht spijt van hebben want de bondsprocureur vond die weigering een blijk van gebrek aan schuldinzicht. En zo werd de straf voor Vanheusden zwaarder: 4 speeldagen effectieve schorsing, 1 speeldag met uitstel. Hij krijgt ook een boete van 4.500 euro.

Zinho Vanheusden nam op de zitting zelf ook even het woord. "Ik deed iets wat niet kan in het voetbal. Mijn intentie was om de bal buiten te trappen. Ik zag De Bruyn niet lopen. Jammer genoeg raak ik hem op zijn dijbeen. Ik heb mijn excuses aangeboden en me na de match ook verontschuldigd bij de scheidsrechter."

Door zijn straf mist hij de slotspeeldag in de reguliere competitie tegen Zulte Waregem en ook drie speeldagen in Play-off I. Vanheusden en de Luikenaars kunnen nog beroep aantekenen, dat wordt dan vrijdag behandeld.