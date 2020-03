Waasland-Beveren trekt licenties Anderlecht en KV Oostende in twijfel

In het geval van Anderlecht gaat het over de rol van Wouter Vandenhaute bij de club. Bij KV Oostende draait het om Marc Coucke, die eigenaar is van de beruchte nieuwe tribune in de Versluys Arena.

Waasland-Beveren baseert zich voor zijn bezwaar op artikels P.407.23 en 407.25 van het bondsreglement. Die handelen over belangenconflicten en de integriteit van de competitie en definiëren hoe de link tussen een juridisch persoon en een club wordt bepaald.

Voor Waasland-Beveren is er in het geval Anderlecht duidelijk sprake van een belangenconflict. Wouter Vandenhaute is mede-eigenaar van het sportmanagementbedrijf "Let’s Play" en is sinds kort ook extern adviseur bij de Brusselse club. Omdat uit verklaringen in de media blijkt dat hij een invloed heeft gehad op de keuze van Karel Van Eetvelt als CEO, is Vandenhaute voor Waasland-Beveren als juridisch persoon verbonden aan Anderlecht. Op basis daarvan vindt Waasland-Beveren dat Anderlecht geen licentie mag krijgen.

Uit gepubliceerde rekeningen van de Nationale Bank op 30 september van vorig jaar blijkt dan weer dan KV Oostende maar liefst bijna 900.000 euro (van de 1,2 miljoen) aan huur voor de nieuwe tribune op dat moment nog niet had betaald. KVO huurt die van de NV KVO Oostende Stadion, waarvan Marc Coucke via zijn holding Alychlo en managementvennootschap ‘Mylecke’ aandeelhouder en gedelegeerd bestuurder is.