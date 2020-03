Voetbal in lege stadions: "Die geluiden doen zo amateuristisch aan"

In Extra Time werd maandagavond traditiegetrouw nagepraat over de voorbije voetbalweek. Onder meer de lege stadions in Italië passeerden de revue en er was ook lof voor Joachim Van Damme, Charleroi en een 18-jarige Schot.

"Voetbal in lege stadions is verschrikkelijk"

Filip Joos toont in Extra Time beelden van de Italiaanse topper Juventus-Inter, die door het coronavirus gespeeld werd zonder publiek. Elk woord dat op het veld geroepen werd, was zo te horen. "Die geluiden op dat veld doen zo amateuristisch aan. Dit hoor je ook bij een amateurwedstrijd. Die profspelers worden ineens amateurs", vindt Youri Mulder. Gert Verheyen: "De perceptie van hoe goed een wedstrijd is, heeft ook veel te maken met de omgeving. Waarom vinden we de Premier League allemaal zo fantastisch? Dat is niet omwille van de match zelf, maar wel om alles errond." In Spanje moeten de tribunes tegenover de tv-camera's verplicht opgevuld worden, weet Filip Joos. "Je krijgt een boete als die niet gevuld is. Die lege tribune krijg je niet verkocht aan Chinezen. Waarom zou je kijken naar een wedstrijd als het daar zelf leeg is? Die lege stadions zijn verschrikkelijk voor het product voetbal. Stop er dan mee." En er is nog een nadeel aan de lege stadions: "Padelli (de reservedoelman van Inter, red) kreeg rood op de bank, wellicht omdat hij iets riep. Dat zou je in een vol stadion niet gehoord hebben", lacht Gert Verheyen.

"Van Damme is resultaatbepalend bij KV Mechelen"

Joachim Van Damme van KV Mechelen krijgt lof toegezwaaid. "Elke ploeg heeft wel spelers die resultaatbepalend zijn. Bij KVM is het verschil tussen wanneer hij erbij is en er niet bij is wel heel groot", zegt Gert Verheyen. "Je kunt natuurlijk nooit bewijzen dat dat alleen maar daaraan ligt. Maar als je van de 9 matchen zonder hem maar één keer kunt winnen, dan heb je wel iets te zeggen in die ploeg."

"Kom je op achterstand tegen Charleroi, dan kun je het schudden"

Gert Verheyen vergelijkt Charleroi met Atletico Madrid. "Ze spelen ook met een geweldige discipline. In de organisatie, met goeie voetballers, sterk verdedigend en compact", stelt Verheyen. "Tegen Charleroi creëert niemand 10 kansen. Je moet eigenlijk heel veel geduld hebben. Als je risico's neemt en je maakt een foutje, dan wordt dat afgestraft. Komt Charleroi op voorsprong, dan verliest het niet. Die statistiek staat na 29 speeldagen nog altijd overeind. Je kunt het schudden als je op achterstand komt."

Mulder: "Gilmour was een openbaring"

Youri Mulder genoot afgelopen weekend van de 18-jarige Chelsea-speler Billy Gilmour. "Heel af en toe komt er zo'n speler bovendrijven en dat gebeurt niet vaak in Engeland, omdat ze daar vaak de beste spelers kopen", vertelt Mulder. "Omdat Chelsea geen spelers mocht kopen, heeft de jeugd haar kans gekregen. En de voorbije week viel zo Billy Gilmour op, een 18-jarige Schotse jeugdspeler. Zijn naam klinkt een beetje als een filmster, maar hij speelde alsof hij al 10 jaar in het elftal staat. Hij was een openbaring. Op het veld was hij heer en meester." "Gilmour is niet alleen gezegend met een geweldig voetbaltalent, maar zijn uiterlijk is ook fantastisch en dat zie je toch niet vaak bij Schotten (lacht). Hoe mooi kun je het hebben in het leven."

Het interview van Swinkels: "Daarvoor moet je een Nederlander zijn"

KV Mechelen-speler Arjan Swinkels was zaterdag de pineut, want zijn flater leidde de gelijkmaker van Eupen in. De Nederlander reageerde na afloop ironisch op zijn eigen fout en dat oogstte bijval in het Extra Time-panel. "Een held", vindt Filip Joos. Wesley Sonck: "Om zulke dingen te zeggen, moet je toch een Nederlander zijn, niet?" Gert Verheyen neemt het wel op voor Swinkels: "Niemand zal kwaad zijn op hem, want hij speelt eigenlijk wel een heel goed seizoen. Dat had ik nooit verwacht."

