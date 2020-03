Vandenbempt openhartig in Winteruur: "Gert Verheyen verbaasde zich over mijn onzekerheid"

"Ik interpreteer het gedicht dat je moet proberen om een uniek persoon te zijn en geen kopie van iemand anders. Proberen jezelf te zijn en ook proberen om in het leven zo vaak mogelijk jezelf te zijn. Dat is een nog moeilijkere opgave, want ik denk dat het onmogelijk is om op elk moment en overal 100% jezelf te zijn", vindt Peter Vandenbempt.

"Als ik spreek vanuit mijn beroep: het is een grote kwaliteit om jezelf als journalist in vraag te stellen en dat mag ook wel een beetje publiekelijk, maar je moet wel weten waar de grens ligt van de kwetsbaarheid. Anders word je daar op gepakt."

"Toen ik voor het eerst een wedstrijd becommentarieerde samen met Gert Verheyen verbaasde hij zich erover hoe onzeker ik geweest was, terwijl hij van mij het beeld had van iemand die overtuigd was van zijn kunnen en misschien ook van zijn gelijk."

"Op zich vond ik dat geen probleem, want in die relatie met je co-commentator kun je wel jezelf zijn en wordt er geen misbruik gemaakt van het feit dat je je kwetsbaarheid toont. Dat kun je zeker wel hebben in een kleedkamer bij voetballers. Dat is zo'n biotoop waar een soort hiërarchie heerst en waar je toch moet proberen je plaats te veroveren."