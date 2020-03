Maximaal 1.000 toeschouwers toegelaten voor volleybaltopper

In het basketbal steken ze woensdag de koppen bij mekaar om over de coronacrisis te praten. Misschien spelen de teams volgend weekend zonder publiek in de hoogste afdeling.

"We wachten een iets duidelijker advies af", stelt Wim Van de Keere van de Pro Basketball League. "We praten met de clubs en andere federaties, maar voorlopig hakken we nog geen knopen door."

"Morgenochtend zitten we met de clubs samen. In de namiddag of ten laatste donderdagochtend beslissen we over de komende wedstrijden."

Vanavond speelt landskampioen Oostende in de Champions League tegen het Spaanse team Tenerife. Die match gaat sowieso door. Oostende verwacht zo'n 1.500 toeschouwers voor het Europese treffen.