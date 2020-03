Gezien in Wereldrecord: speerwerper Röhler gooit 32 meter met een lucifer

"Speerwerpen" met een lucifer

Maarten Vangramberen zocht in Duitsland Thomas Röhler op, de olympische kampioen van 2016 en Europese kampioen van 2018. De 28-jarige Duitser verklapt dat hij op training wel eens met lucifers gooit om aan de precisie van zijn worp te werken.

"Papieren vliegtuigjes moet je heel precies gooien, maar lucifers zijn nog moeilijker", klinkt het. "Daar is veel gevoel voor nodig. En snelheid, om ze te laten vliegen. Net zoals met de speer gooi je ze in één rechte lijn. Mijn persoonlijk record is 32 meter. Het officieuze wereldrecord met een lucifer is 36 meter, van Uwe Hohn."