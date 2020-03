Ex-team weerlegt "leugens": "Alleen Sicot verantwoordelijk voor epogebruik"

Team weerlegt "verschillende leugens" van Sicot

"We geloven graag dat Marion Sicot het nog altijd zwaar heeft. Dat betreuren we heel erg. Maar dat rechtvaardigt op geen manier haar dopinggebruik, vooral omdat ze het antidopingcharter getekend had. Het was geen fout op 1 moment. Ze had tijd om het te overdenken. Toch deed ze dat wat in Frankrijk een misdaad is. Zij alleen is verantwoordelijk. Haar handelen was niets anders dan bedriegen: het was een leugen tegenover haar tegenstanders én haar ploegmates."

Het management van haar toenmalige team dient Sicot nu vandaag uitgebreid - 2 A4-bladzijden - van antwoord. Het gelooft dat zijn ex-renster door moeilijke tijden gaat, maar dat "zij alleen verantwoordelijk is". Het management verwijt Sicot leugens, onder meer door te stellen dat Bracke de schuldige is. Wij halen enkele zinsneden uit het persbericht.

"Depressie verzonnen als framework voor bekentenis"

"Zij zullen ook bevestigen dat we in ons team rensters nooit onder hoge druk zetten om prestaties te leveren. Onze prioriteit is om jonge rensters de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen. Die aanpak geldt voor alle rensters, ook voor Marion Sicot. Het is een leugen dat ze onder druk werd gezet om resultaten te halen. Maar já: we hebben het recht om een professionale houding te verwachten van onze rensters. Terugkeren na de winter met een pak overgewicht is dat niet, zeker niet als je zegt dat je een klimster bent."

"Het is in die context dat sportdirecteur Marc Bracke de fout maakte (en hij liegt daar niet over, hij geeft het toe) om foto's te vragen om de voortgang van haar conditie/overgewicht te volgen. Deze praktijk was gangbaar in vroegere tijden. Het gebeurde veel minder vaak dan Marion nu beweert. Ze klaagde er nooit over."

Sicot beweerde ook dat ze niet als de andere rensters werd behandeld. "Dat begrijpen we niet en is meer een probleem van haarzelf. Ze was niet echt een teamspeler."

Door al het voorgaande was Doltcini-Van Eyck niet van plan om in 2019 door te gaan met Sicot, maar "die smeekte en weende en beloofde" dat het in het nieuwe seizoen beter zou gaan. Waarop Marc Bracke toch overstag ging. "Maar Sicot kwam weer met overgewicht aan. Dat maakte de ploegleider natuurlijk niet blij. In deze periode stuurde Sicot de foto's, de laatste in april." Alle foto's werden onmiddellijk vernietigd. Pas toen haar overgewicht oké was, tegen de Ardennenklassiekers, kwam er geen vraag naar foto's meer.

Het team gaf tot slot nog mee dat niemand van rensters of staf ooit de indruk heeft gehad dat Sicot toen in een depressie zat, wat haar tot dopinggebruik zou hebben aangezet. "We geloven dat de depressieve situatie die door haar ploegleider zou zijn veroorzaakt, er toen simpelweg niet was. Wellicht is die onlangs "uitgevonden" om als een framework en rechtvaardiging voor haar dopingbekentenis te dienen."

Doltcini-Van Eyck gelooft "dat Sicot gebruikmaakte van de huidige #MeToo-mood om haar bekentenis te combineren met de beschuldiging van Bracke. Door een verhaal vol emoties te vertellen hoopt ze een kortere straf te krijgen. Wij geloven dat ze het leven van de ploegleider opoffert om het hare te redden. Het leven van Marc Bracke is nu meer vernietigd dan het hare ooit zal zijn."