Domper voor Racing Genk: Thorstvedt komt dit seizoen niet meer in actie

Kristian Thorstvedt blesseerde zich afgelopen zaterdag in Oostende aan zijn linkervoet. Onderzoek heeft uitgewezen dat die blessure ernstiger is dan aanvankelijk gedacht, want de jonge Noor heeft een breukje opgelopen in zijn linkervoet.

Dat is slecht nieuws voor Racing Genk, want de middenvelder zal dit seizoen niet meer in actie kunnen komen. "Nader onderzoek moet uitwijzen of een operatieve ingreep noodzakelijk is, maar hij is zeker out tot de voorbereiding van volgend seizoen", laat Genk weten.