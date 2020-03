De dag van Sam Bennett in Parijs-Nice: duwen en geduwd worden

Het was een tumultueus slot in Parijs-Nice. Ivan Garcia Cortina won de etappe, maar vooral de valpartij van Caleb Ewan en Sam Bennett sprong in de laatste rechte lijn in het oog. De renner van Deceuninck-Quick Step moest zijn pols ondersteunen op weg naar de eindstreep.

Maar de schade lijkt al bij al mee te vallen. Hij heeft niets gebroken. "Ik ben wat huid kwijt en had een paar draadjes nodig. Ik heb het hek geraakt." Bennett werd genaaid aan een van de vingers van zijn rechterhand, maar hij blijft in de race. "Ik ben blij dat het maar een korte tijdrit is morgen."

Maar Bennett was een beetje vroeger in de rit blijkbaar ook betrokken bij een incident. Na de race kwam de jury met een bericht. Bennett verliest 40 punten in het UCI-klassement. De renner van Deceuninck-Quick Step kreeg ook een boete van 800 Zwitserse frank (753 euro).

De reden? Op de beelden was te zien hoe Bennett zich wou positioneren en enkele elleboogstoten gaf aan Nairo Quintana. Volgens de organisatoren van de koers zou hij hetzelfde gedaan hebben ten opzichte van de Fransman Pierre Barbier (Nippo Delko).