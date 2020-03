Coronavirus hypothekeert olympische droom van judoka's: "Kansen geslonken"

"Het kwalificatietraject van onder meer Dirk Van Tichelt en Toma Nikiforov is ernstig verstoord", zegt Koen Sleeckx, technisch directeur van de Vlaamse Judofederatie. "De mogelijkheden om nog punten te pakken en zich te plaatsen voor de Olympische Spelen zijn kleiner geworden."

Door de coronadreiging gaan de toernooien van Jekaterinenburg, Tbilissi en Antalya niet door. "Mathematisch is het nog mogelijk om zich te plaatsen in de wedstrijden die voorlopig nog over zijn, al wordt dat heel moeilijk. Iedereen zal daar aanwezig zijn. De kansen zijn zeker geslonken."

"We zullen een brief schrijven aan de IJF om de rechten van onze atleten te respecteren, al is het een heel moeilijke zaak met veel juridische aspecten aan. We doen er alles aan om onze judoka's zo goed mogelijk te verdedigen."

Begin mei is er in Praag ook nog het EK judo. "We hebben vanochtend nog contact gehad met de Europese judofederatie. Zij wachten voorlopig gewoon de beslissing van het land af. Het is ook afwachten of het EK zal meetellen voor de de olympische kwalificatie. Er vallen veel kansen weg en dat is zuur, maar we proberen optimistisch te blijven."