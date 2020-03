Corona beïnvloedt Belgisch voetbal niet: "Matchen worden gespeeld met fans"

Premier Sophie Wilmès kondigde vandaag aan dat het afgeraden wordt om nog evenementen te organiseren voor meer dan 1.000 mensen. Maar deze aanbeveling geldt voor indoorevents. En dus blijft het voetbal in ons land buiten schot.

"De Pro league neemt akte van de richtlijnen", klinkt het in een persbericht van de vereniging van profclubs. "De geplande matchen kunnen dit weekend plaatsvinden, met de fans in de tribune. De Pro League bekijkt met de verschillende beleidsniveaus en

experten of er bijkomende maatregelen nodig zijn in de context van de bepalingen inzake evenementen in gesloten ruimtes van meer dan 1000 personen."

De Pro League houdt donderdagnamiddag samen met de KBVB een informatievergadering voor de clubs, de amateurvleugels en de belangrijkste stakeholders.