Zinho Vanheusden dreigt begin play-offs te missen door schorsing

Vanheusden ging dit weekend in de wedstrijd tegen STVV stevig in de fout: met een gestrekt been hakte hij in op de knie van aanvaller De Bruyn. De scheidsrechter gaf aanvankelijk geel, maar na ingrijpen van de VAR kreeg Vanheusden zijn terechte rode kaart.



De verdediger riskeert door zijn karatetrap een schorsing van 3 speeldagen waardoor hij het begin van de play-offs zou missen. Standard gaat in beroep tegen de sanctie, morgen verschijnt Vanheusden voor de commissie.