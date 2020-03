Wuyts: "Organisatoren Vlaamse koersen zitten met de daver op het lijf"

"Ik lees dat ze wat gekscherend met de situatie omgaan in het peloton, maar er zijn ook renners als Benoot die toegeven er wel bezig mee te zijn. Ik sta zelf ook voortdurend in contact met de organisatoren van de Vlaamse koersen en die zitten met de daver op het lijf."

"Het komt allemaal wat bevreemdend over, maar je mag Parijs-Nice ook niet vergelijken met de koersen in Vlaanderen. De belangstelling is hier altijd flauw of flets geweest, zeker in de week. De renners zijn dat gewoon en zitten daar niet mee."

"Ze gaan daar strict mee om, want ik zie politiepatrouilles heen en weer rijden om te beletten dat de auto's passeren of mensen in de buurt van de perimeter van 300 meter komen."

"UCI niet zo machtig en daadkrachtig als je zou verwachten"

Sommige ploegen kozen er vrijwillig voor om zich even terug te trekken. "Een moedige beslissing, vind ik. Maar zij die in Parijs-Nice wel de kans krijgen om hun conditie op te bouwen, hebben wel een voordeel in de andere koersen. Je kunt die competitie moeilijk nabootsen met een hoogtestage of koersen van een lager niveau."

"Ik stel me nu in de plaats van Greg Van Avermaet, die zich nu afvraagt op stage: hoe zal ik straks voor de dag komen tegen een Sagan, Gilbert of Stuyven?"

Je zou verwachten dat de Internationale Wielerunie UCI een duidelijk standpunt zou innemen. "Maar de UCI is niet zo machtig en zeker niet zo daadkrachtig als je zou verwachten. Ik denk dat ze gewoon luisteren naar de overheden. Maar het was veelbetekend geweest mocht de UCI alle koersen voor 3 weken stilleggen. Dan was het voor iedereen gelijk."