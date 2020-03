Weer een kans minder voor Dirk Van Tichelt en co om Tokio te halen

Er zouden 7 Belgische judoka's deelnemen in Jekaterinenburg. Vicewereldkampioen Matthias Casse (-81 kg) was niet voorzien. Voor Dirk Van Tichelt (-73 kg) en de wederoptredende judoka's Toma Nikiforov (-100 kg) en Kenneth van Gansbeke (-66 kg) is de afgelasting een nieuwe streep door de rekening want zij hebben dringend punten nodig voor hun olympische ranking richting Tokio.

Jekaterinenburg is het tweede judotoernooi in een week tijd dat afgelast wordt door het coronavirus. Vorig weekend kon ook de Grand Prix in de Marokkaanse stad Rabat al niet doorgaan.

De volgende gelegenheid wordt de Grand Prix van Tbilisi, eind deze maand.