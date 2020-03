Toptalent Jago Geerts is Belgische motorcrosshoop: "Wil die MX2-wereldtitel"

Er is hoop voor de Belgische motorcross. De amper 19-jarige Jago Geerts imponeerde in het openingsweekend van de MX2, het kleine broertje van de MXGP, door meteen de cross in Engeland naar zijn hand te zetten. Sporza sprak afgelopen weekend met het toptalent in Valkenswaard.

In Valkenswaard stond de Grote Prijs van Nederland op het programma, de tweede wedstrijd van het MX2-seizoen. In het openingsweekend toonde Geerts meteen zijn ambities door GP van Engeland op zijn naam te zetten. Geerts won de eerste manche in Nederland, maar moest na een val in de tweede race genoegen nemen met een 3e plek in de eindstand. In de 2e bocht vloog Geerts over zijn stuur en kon even moeilijk ademhalen. Met een minuut achterstand begon hij als laatste aan een indrukwekkende inhaalrace en werd nog 7e. De jonge motorcrosser had een dubbel gevoel na de wedstrijd. "Enerzijds ben ik best wel trots op mijn inhaalrace. Als ik voor de titel wil gaan, zal ik dat altijd moeten doen. Blijven strijden, blijven doorgaan tot de laatste ronde. Maar het is ook balen, want in normale omstandigheden had ik hier kunnen winnen", vertelde Geerts.

Als ik elke wedstrijd met een podium kan afsluiten, dan zal ik wel dicht bij de titel zijn dit jaar. Jago Geerts

Jago Geerts met zijn Yamaha op de GP van Nederland.

Oog op de MX2-wereldtitel

Jago Geerts werkt op amper 19-jarige leeftijd al zijn 4e MX2-seizoen af. Hij doet dat bij de stal van Marnicq Bervoets, zelf tienvoudig Belgisch kampioen. In zijn eerste jaar werd de jonge Belg anoniem 48e in het eindklassement. In 2018 steeg hij al naar de 8e plaats en vorig jaar eindigde Geerts knap 3e in de stand. Dit jaar doet hij een gooi naar de wereldtitel in de MX2.

"Die eindoverwinning blijft het ultieme doel. De kleine valpartijen moeten er nog uit, maar ik zie het goedkomen. Als ik elke wedstrijd met een podium kan afsluiten, dan zal ik wel dicht bij de titel zijn dit jaar."

Een nieuwe lichting

Volgens verschillende kenners kan Jago Geerts de opvallende leegte in de Belgische motorcross opvullen. "Ik hoop dat we met Jago terug meer in beeld komen", zegt trainer Bervoets. Geerts blijft zelf bijzonder rustig bij al die aandacht. "Ik zal proberen om die leegte op te vullen, maar er komen samen met mij nog andere talenten aan, zoals Liam Everts." Liam is de zoon van motorcrossicoon Stefan Everts. De 15-jarige Liam is bij de junioren aan een sterk seizoen bezig.



Geerts is ook niet van plan om overhaast de overstap naar de grote jongens te maken: "Je mag 2 keer wereldkampioen worden in de MX2 en de leeftijdslimiet is 23, dus ik heb nog wel enkele jaren tijd. Ik denk nu nog niet over die overstap, we zullen wel zien." "Ik vind de MX2 ook een hele mooie klasse. Er wordt op heel hoog niveau gereden, maar de MXGP is wel zwaarder natuurlijk."