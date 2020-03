Roeselare en Civitanova komen overeen om return niet te spelen door corona

De affiche kondigde zich mooi aan voor Roeselare. Vorige week speelde het een hoogstaande eerste set, maar onderging het nadien de wet van de sterkste tegen de titelhouder.

Woensdag achter gesloten deuren in Italië stond Roeselare voor de onmogelijke opdracht om de 0-3 van thuis goed te maken. Door de enorme coronacrisis in Italië en de uitgebreide maatregelen van de Italiaanse regering komt er nu geen return. In de spelersgroep van Roeselare groeiden wat twijfels om af te reizen, niet zozeer om ziek te worden, maar vooral door de quarantainemaatregelen. Sportief hadden ze ook geen kans meer. En ook Civitanova had geen baat bij de return, omdat het geen betalend publiek mocht uitnodigen.

De twee teams hebben het voorbije weekend samen beslist om de terugmatch te laten vallen. De Europese volleybalbond (CEV) ging akkoord en beschouwt de match niet als een forfaitnederlaag. Er is een gegronde reden. Zo hoeft Roeselare geen boete te betalen. Civitanova gaat door naar de laatste 4.

Er zitten 3 Italiaanse ploegen bij de laatste 8 in de Champions League. Trentino tegen Jastrzebski (Pol) zal op 13 en 14 maart op neutraal terrein in Maribor (Slovenië) worden afgewerkt. Perugia weet nog niet wanneer het naar Oerengoy in Rusland moet.