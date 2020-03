Rode Duivels houden rekening met afgelasting oefenkamp in Qatar

Om het Europees kampioenschap voor te bereiden speelt de nationale ploeg op vrijdag 27 maart in Qatar tegen titelverdediger Portugal. Drie dagen later geven de Rode Duivels Zwitserland partij in de Aziatische golfstaat.

Tot nader order heeft de Belgische voetbalbond geen nieuws ontvangen over een afgelasting van de stage. Al houdt de KBVB er wel rekening mee, laat de woordvoerder aan onze redactie weten.