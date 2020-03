Patrick Lefevere: "Vermoed dat andere teams met coronavirus kampen"

Patrick Lefevere weigert de term crisismanager in de mond te nemen. "Ik schiet nooit in paniek", vertelt de chef van Deceuninck-Quick Step (DQT) in het Canvasprogramma De afspraak. "Paniek vind ik een hele slechte raadgever."



"We letten er ook al twee jaar lang op dat iedereen zijn handen ontsmet. Niet omdat we een virus verwacht hadden, wel omdat renners heel mager staan en zo snel ziek dreigen te worden."

De voorbije dagen heeft DQT de Italiaanse koersen Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo van zijn programma moeten schrappen, maar de ploeg blijft wel koersen in andere wedstrijden.

"Ik heb momenteel medelijden met Greg Van Avermaet en zijn collega's die niet mogen rijden. Ook voor het standpunt van Ineos kan ik nog begrip opbrengen, zij zijn een ploegleider verloren (Nicolas Portal, red). Maar met een budget van 40 miljoen euo per jaar zou ik me ook even met een sigaar en whisky in de zetel zetten."

"Andere ploegen verdenk ik van een dubbele agenda. Misschien kampen ze wel met het coronavirus in de ploeg, maar ze houden het stil."

100 procent zeker is Lefevere niet. "Het is wat ik hoor in Radio Peloton. Je weet hoe dat gaat: renners praten met mekaar. En ze kennen mekaar allemaal."