Indian Wells afgelast door coronadreiging, streep door de rekening van Clijsters en co

De organisatie vindt het jammer dat het toernooi niet kan doorgaan, maar zegt dat de gezondheid van spelers, vrijwilligers en fans vooropstaat.

"Het gezondheidsrisico is te groot om zo'n evenement in onze regio te houden", aldus een dokter van de Universiteit van Zuid-Californië.

Of het toernooi later dit jaar kan plaatsvinden, zal bekeken worden. "We zijn de mogelijkheid aan het onderzoeken om het toernooi op een ander moment te spelen", klinkt het.

Indian Wells is een hoog aangeschreven toernooi, voor zowel de mannen als de vrouwen. Het komt in aanzien en prestige net achter de 4 grandslamtoernooien. Vorig jaar lokte het evenement over twee weken gespreid zo'n 475.000 toeschouwers.

Onder meer onze landgenoten Kim Clijsters en Elise Mertens zouden aan het toernooi deelnemen, net zoals Novak Djokovic, Rafael Nadal, Serena Williams en Naomi Osaka.