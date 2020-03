Gert Verheyen: "Mijn kip is niet gestorven aan corona-, maar aan coryzavirus"

Vanavond analyseert Gert Verheyen het voetbalweekend in onze talkshow Extra Time op Canvas. Eerst beantwoordde hij uw vragen op onze Facebookpagina. En die gingen niet altijd over voetbal.

Alain Degol wilde graag weten hoe het met Verheyens kippen gaat. "Ze zijn alive-and-kicking", antwoordde de voormalige Rode Duivel. "Behalve eentje dan. Ik had er 5, nu zijn het er 4."

"Eentje is jammerlijk overleden. Niet overleden aan de gevolgen van het coronavirus, wel aan die van het coryzavirus. Die is dodelijk in de pluimvee", weet Verheyen.

"Je kan ermee lachen, maar voor mij is het meer dan een kipje. Ik vind een kip even lief als een kat of een hond."