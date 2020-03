Geen sportwedstrijden in Italië tot 3 april, ook Serie A opgeschort

De toestand rond het coronavirus, of dan toch de paniek errond, neemt in Italië hand over hand toe. Zowat het hele noorden van het land werd door de regering al in lockdown gezet en nu wordt ook duidelijk dat de sport in Italië helemaal zal stilvallen.

Het Italiaans Olympisch Comité zat vandaag samen met vertegenwoordigers van de verschillende bonden en daaruit kwam de beslissing om tot 3 april geen enkele sportwedstrijd of -evenement meer toe te laten. De regering moest dit nog bekrachtigen met een decreet, wat enkele uren later ook gebeurde.

Het CONI liet wel weten dat de beslissing niet geldt voor internationale competities, "zoals voor clubteams en internationale ploegen", omdat ze daar geen bevoegdheid over hebben. Juventus, Napoli, Atalanta, Milan en Roma zitten nog allemaal in de Champions of Europa League.