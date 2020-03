BOIC-topman Olav Spahl: "Hopen op meer dan 6 medailles in Tokio"

"Wanneer ik tevreden zal zijn na Tokio? Op sportief vlak met 20 topachtplaatsen, maar ook als de individuele doelstellingen van de atletiek realiteit geworden zijn en hij of zij tevreden over het resultaat terugkeert. Ik hoop dat alle Belgen na de Spelen trots kunnen zijn op Team Belgium."

"Het blijft een uitdaging en het is niet vanzelfsprekend, maar we blijven inspanningen doen om in Tokio beter te doen dan in Rio. We weten dat er potentieel is voor meer medailles, maar het is moeilijk om daar een cijfer op te plakken. We hopen wel op meer dan 6."

"Op de vorige Olympische Spelen had België 6 medailles en 19 olympische diploma's (plaatsen in de top 8, red). In Tokio mikken we op meer topachtplaatsen. Afgelopen seizoen waren er 21 Belgische topachtplaatsen op mondiaal niveau en 7 medailles", weet Olav Spahl.

"Hebben accommodaties van wereldniveau, maar kan nog beter"

Hoe zit het met de sportinfrastructuur in ons land? "Ik heb in België al accommodaties gezien van wereldniveau, zoals de atletiekzalen in Louvain-la-Neuve en Gent, het Wezenbergzwembad in Antwerpen of de Dry Slope in Genk", zegt Spahl.

"Die Dry Slope en ook het BMX-parcours in Zolder, daar zijn andere landen jaloers op. Zo komen de Duitsers regelmatig trainen in Zolder. En de Nederlanders hadden ook graag een Dry Slope gehad. Daarmee zijn we toch een voorbeeld voor andere landen."

"Ik zie heel wat inspanningen om de accomodaties te verbeteren, al blijft er in bepaalde sporten nog veel verbetering mogelijk qua infrastructuur. Kijk maar naar het snelschaatsen, waar Bart Swings olympisch zilver haalde zonder snelschaatshal in België."

"Het is belangrijk om te zien waar we multifunctionele zalen hebben waar internationale toernooien kunnen plaatsvinden, zoals het WK wielrennen in 2021 of het WK gymnastiek in 2023. Daar zullen Belgische atleten het thuisvoordeel hebben. Vanuit het BOIC kijken we naar mondiaal niveau en topprestaties, maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor ontwikkeling van infrastructuur wel bij de gemeenschappen."