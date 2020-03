Bashir Abdi: "In Ethiopië is mijn douche een emmer koud water"

"Een realistisch doel is top 10. Als mensen me als medaillekandidaat zien, vind ik dat geweldig en is dat een stimulans om nóg harder te werken."

"Sinds ik weer in België ben, besef ik hoe mijn prestatie hier leeft. Ik vind de reacties geweldig. Ik ben enorm blij dat mijn harde werk beloond is."

"Mijn chrono kwam niet onverwacht, gezien mijn prestaties op training. Mijn stage in Ethiopië verliep echt vlekkeloos. Maar die topklassering (2e plaats in Tokio, red) was wel een verrassing", aldus Abdi.

"In Ethiopië heb ik geen comfortzone"

In de marathons van Tokio en Chicago was het veeleer koud, op de olmpische marathon in Sapporo zal het broeierig heet zijn.

Abdi verwacht dat hij zijn tactiek, waarbij hij zijn tempo doorheen de wedstrijd stelselmatig opvoert, zal moeten aanpassen.

"In de laatste 6 kilometer in Tokio en in de laatste 12 kilometer in Chicago liep ik sneller dan de winnaar. Ik ga nu experimenteren met andere tactieken", zegt Abdi.

Abdi getroost zich heel wat opofferingen. Zo is hij geregeld voor lange tijd weg van zijn gezin en volgt hij een zeer streng dieet.

"Op stage in Ethiopië heb ik geen comfortzone. Mijn douche is er een emmer koud water. Ik train er in de voor- en namiddag, 200 kilometer per week."

Dit nog: twee maanden voor de Spelen wordt Abdi voor de tweede keer vader. "De week voor en 2 à 3 weken na de vermoedelijke bevallingsdatum ben ik thuis, maar we weten natuurlijk niet of de bevalling dan precies zal plaatsvinden", zegt Abdi.



Ook het coronavirus houdt hem bezig. "Met het NN Running Team houden we er rekening mee dat de Olympische Spelen uitgesteld kunnen worden. Dat zou natuurlijk vervelend zijn. Ik heb gezien dat Japan echt wel klaar is voor de Spelen."