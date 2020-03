Bart Swings na seizoen vol hoogtes en laagtes: "Moet me aan mijn plan houden"

"Het was een seizoen met hoogtes en laagtes", vat Bart Swings zijn schaatswinter samen. "Ik ben uiteraard heel blij met de hoogtes. Ik heb voor het eerst een titel op het ijs behaald (goud op de massastart op het EK). Dat was een speciaal moment."

"Ik was ook goed begonnen aan het seizoen en dacht toen: hier kan ik op voortbouwen en in het tweede deel kan ik mijn niveau wel opkrikken. Maar dat bleef achterwege."

"Ik wou te veel veranderen, omdat ik op de 1.500 en 5.000 meter een hoger niveau wou halen. Hierdoor begon ik technisch wat te rommelen, waardoor ik te weinig basistechniek had toen het WK van start ging."

"Ik moet streng voor mezelf zijn. In het verleden was dit ook al eens voorgevallen en dit mag niet meer gebeuren. Dat is het voornaamste inzicht van dit seizoen: ik moet volgend jaar een gestructureerd plan in verband met mijn techniek hebben, waar ik me aan moet houden. Ik mag niet te veel veranderen. Als ik mijn eigen techniek in orde krijg, kan ik heel hard gaan."