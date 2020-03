"Na jaren balanceren op slappe koord kan Waasland-Beveren er finaal wel eens afvallen"

Nu Cercle Brugge gered is, gaat de degradatiestrijd in de Jupiler Pro League nog tussen KV Oostende en Waasland-Beveren. Peter Vandenbempt blikt vooruit op de slotspeeldag en komt ook nog terug op de miraculeuze redding van Cercle. Of wat het dan toch geen mirakel?

"Waarom heeft het zo lang geduurd bij Cercle?"

Als je mij een maand geleden gezegd had dat Cercle Brugge zich nog zou redden, zou ik geantwoord hebben dat dat onmogelijk was. Ondanks al het lof voor het goeie voetbal had iedereen Cercle al opgegeven. Maar na die 12 op 12 zijn ze nu zelfs één match voor het einde van de reguliere competitie zeker van het behoud. Dat kun je toch een mirakel noemen. Geweldig gedaan dus van Bernd Storck, die het op zijn eigengereide manier toch weer voor mekaar gekregen heeft, al heeft het bij Cercle wat langer geduurd dan bij Moeskroen voor hij die ploeg op de rails gekregen heeft. Aan de andere kant: als je kijkt naar de kwaliteit op het veld bij Cercle en je vergelijkt dat met de concurrenten KV Oostende en Waasland-Beveren, dan is het geen mirakel. Dan zou je ook de redenering kunnen omdraaien en zeggen waarom het eigenlijk zo lang geduurd heeft en waarom Cercle zo lang onderin geparkeerd stond. Als enige van die ploegen heeft Cercle Brugge dankzij Monaco ook nog een geweldige financiële inspanning kunnen doen. Als je een paar spelers kunt bijhalen die het verschil maken - zoals de doelman - dan kan dat in de strijd om het behoud wel bepalend zijn, alleen heeft het pas met vertraging zijn effect gehad.

Cercle Brugge blijft in de Jupiler Pro League

"Waasland-Beveren balanceert al jaren op een slappe koord"

Voor Waasland-Beveren ziet het er niet goed uit. Zij moeten zelf al winnen van AA Gent, dat toch geen 3x op rij gaat verliezen? Al gebeuren er aan het einde van de competitie altijd wel rare dingen. Maar als je in volle degradatiestrijd gaat verliezen bij Moeskroen is je doodvonnis toch bijna getekend, denk ik. Moeskroen heeft zichzelf ook een geweldige dienst bewezen door die wedstrijd te winnen. Dat is goed voor de reputatie, want de voorbije jaren hebben zo ongeveer alle ploegen die punten nodig hadden op het einde van het seizoen ook punten gepakt tegen Moeskroen. Dan krijg je - wellicht onterecht - een beetje een rare reputatie. Dus dat is toch maar goed gedaan van Moeskroen. Waasland-Beveren is er in al die jaren in de strijd om het behoud vaak met de hakken over de sloot ingebleven. Financieel hebben ze het niet breed, er wordt veel van trainer gewisseld en de stok waarmee ze balanceren op een slappe koord wordt steeds korter. Dan kun je er finaal ook wel een keertje aftuimelen en ik vrees voor Waasland-Beveren dat dat nu wel eens het geval zou kunnen zijn.

Voor Waasland-Beveren ziet het er benard uit.

"Hoe komt Cercle aan de aftrap tegen KV Oostende?"

Dat Cercle Brugge al gered is, kan voor KV Oostende toch een groot verschil betekenen. Ik kan me voorstellen dat er deze week wel wat decompressie plaatsvindt bij Cercle en dat Storck toch wat minder gedreven en streng zal zijn dan de voorbije maanden. Ik weet niet in welke mentale toestand Cercle aan de aftrap zal komen tegen KVO, dat zaterdag voetballend echt goed was. Met zijn beperkingen, maar ook met enthousiasme, energie en overgave. Op die manier kan Oostende bij Cercle Brugge gewoon een punt pakken en dat is genoeg om erin te blijven. Het is toch goed gedaan om die groep te bevrijden met Custovic, die meer zelfvertrouwen gebracht heeft en de rust deed terugkeren in de kleedkamer. Dat zou zich op de laatste speeldag kunnen vertalen in dat broodnodige puntje. KV Oostende kan zich redden met 23 punten, zelfs 22 kan volstaan. Twee jaar geleden had KV Mechelen niet genoeg aan 27 punten, in 2016 degradeerde OH Leuven met 29 punten. Onderin de stand zit je toch met een aantal bepaald zwakke ploegen.

Peter Vandenbempt