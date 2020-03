In deze aflevering hoort u ook nog:

"Corona zorgt bij renners ook voor een mentaal probleem"

Het coronavirus schaadt in de eerste plaats mensen die ziek worden, maar in de sport zijn er ook veel slachtoffers zonder ziektesymptomen. Fans zijn ontevreden, sponsors en organisatoren zien hun commerciële belangen geschaad en sportief verstoort het virus competities en voorbereidingen.

"Voor wielrenners zorgt het bovendien voor een mentaal probleem, dat ik volledig begrijp", zei Christophe Vandegoor. "Greg Van Avermaet heeft gezegd dat hij na een hele winter met zichzelf bezig te zijn, alleen op een berg in de Sierra Nevada of op Tenerife, gewoon heel graag wil kunnen koersen. Nu moet hij opnieuw alleen gaan trainen."

"En dan zijn er nog zoals Victor Campenaerts het zo mooi zei in Extra Time Koers, de autistische trekjes van renners. Ze zien sommige concurrenten wel competitieritme opdoen, terwijl ze zelf moeten trainen en naar hun wattagemeter staren. Zo ontstaan vraagtekens in het hoofd."

Peter Vandenbempt sluit zich aan bij die mening. "Het coronavirus is een soort competitievervalsing. Het Champions League-duel tussen Dortmund en PSG werd twee weken geleden in een vol stadion van Dortmund gespeeld, met de steun van het thuispubliek. In Parijs wordt achter gesloten deuren gevoetbald. Dat scheelt toch niet weinig. Hetzelfde geldt voor Juventus tegen Lyon."

"Voor jaarlijkste competities is het heel moeilijk om hier een antwoord op te vinden. Het EK-voetbal bijvoorbeeld zou, los van de enorme impact die dat organisatorisch zou hebben, nog makkelijk volgend jaar kunnen worden gespeeld. Dat je door het karakter van dit EK (gespeeld in 12 stadion over heel Europa) een enorme volksverhuis op gang brengt, is natuurlijk wel een belangrijke factor. Ik zou zeggen: geen beter vehikel om een virus te verspreiden."

"Maar ik wil wel benadrukken dat de gigantische commerciële of sportieve belangen niet mogen meespelen in de beslissing om een voetbal- of wielerwedstrijd niet te annuleren. Die beslissing mag enkel en alleen genomen worden op basis van het gevaar voor de volksgezondheid. Iedereen draagt de gevolgen van deze situatie, dus ook de sport."