Wielerteams mogen luxehotel in Abu Dhabi verlaten na 10 dagen quarantaine

Normaal gezien moesten de 3 teams tot 14 maart in Abu Dhabi blijven uit vrees voor het coronavirus, maar vannacht hebben ze het luxehotel toch mogen verlaten. De 18 renners en andere personeelsleden waren zichtbaar opgelucht en zetten meteen koers naar de luchthaven om naar huis te vliegen.

Cofidis, Groupama-FDJ en Gazprom waren in quarantaine geplaatst op donderdag 27 februari nadat de UAE Tour was stopgezet. Enkele mensen in de karavaan hadden positief getest op het virus. Ook andere teams en renners, onder wie Victor Campenaerts, zaten even vast, maar zij konden de Emiraten al vroeger verlaten.