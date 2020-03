Ook Mario Balotelli wil dat Serie A stopt: "Stop met die onzin, gezondheid gaat voor"

Via Instagram Stories fulmineerde Mario Balotelli tegen de huidige situatie. Hij begrijpt niet dat de competitie doorgaat: "Waarom wel? Om iemand te plezieren? Of om geen geld te verliezen? Stop met die onzin, herpak jullie! De gezondheid gaat voor."

Balotelli pikte met zijn reactie in op een tweet van Damiano Tommasi, voorzitter van de Italiaanse spelersvakbond. Ook die was ontevreden met de wedstrijden achter gesloten deuren en pleitte op Twitter voor het stopzetten van de competitie.

"Ik ben het 100 procent met je eens. Geld is onze gezondheid niet waard. Laten we wakker worden", reageerde de Italiaanse spits.



Deze middag stond ook Vincenzo Spadafora, minister van Sport, die mening bij. Parma-SPAL werd uitgesteld op vraag van de minister, maar de match ging uiteindelijk met vertraging van start. Het blijft afwachten hoe de situatie in de Serie A zal evolueren.