Mousa Dembélé maakt het definitief: "Rode Duivels zijn afgesloten hoofdstuk"

Mousa Dembélé is al een tijdje niet meer in beeld bij de Rode Duivels, maar Roberto Martinez hield de deur voor de middenvelder altijd op een kier. Die deur heeft Dembélé nu in een interview met VTM Nieuws definitief gesloten. "Ik heb niet aangekondigd dat ik zou stoppen met de nationale ploeg, maar voor mij was dat eigenlijk al een tijdje duidelijk.”

"Ik ben heel trots dat ik voor België heb kunnen spelen. Maar toen ik naar China vertrok, wou ik me gewoon op mezelf focussen. Het was een bewuste keuze. De nationale ploeg is een afgesloten hoofdstuk. Ook als Martinez me in aanloop naar het EK nog zou bellen."

Dembélé maakte in mei 2006 zijn debuut voor de Rode Duivels tegen Slovakije. Enkele maanden later maakte hij zijn eerste interlandgoal tegen Azerbeidzjan. Met de Rode Duivels speelde Dembélé op het WK 2014, EK 2016 en WK 2018.