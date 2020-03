Jury zet Franse kampioen Warren Barguil uit Parijs-Nice na stayeren

Warren Barguil zal zich zijn val in de openingsrit van Parijs-Nice nog lang beklagen. Barguil kwam samen met Romain Bardet ten val op zo'n 60 kilometer van de finish en kon meteen zijn klassementsambities opbergen.

De Franse kampioen wilde terugkeren naar het peloton en kreeg daarbij iets te veel hulp van zijn ploegleider. Barguil stayerde te lang achter de auto van zijn ploeg en werd na afloop van de openingsetappe uit koers gezet.

De jury deelde ook nog boetes uit aan Barguil en zijn ploegleider Yvon Caer. Die moet maandag als laatste auto plaatsnemen in de koers. In 2017 gebeurde min of meer hetzelfde met Romain Bardet. Die werd toen ook in Parijs-Nice uit koers gezet voor stayeren.