Italiaanse minister van Sport wil Serie A stopzetten

"Stop het voetbal!"

Spadafora gaf met zijn actie een niet mis te verstane boodschap mee aan de Serie A. De minister van Sport deelt de mening van Damiano Tomassi, de voorzitter van de spelersvakbond. Die deelde zijn ongenoegen gisterenavond op Twitter.

"Laat ons de competitie sluiten! Waar wachten we nog op? Stop het voetbal!", deelde hij in een furieus bericht.



De minister staat Tomassi bij: “Het is vreemd dat we de gezondheid van spelers, staff en fans op het spel blijven zetten, enkel en alleen om de economische interesses rond de sport te beschermen, terwijl we zo veel vragen van onze burgers om de verspreiding te vermijden."