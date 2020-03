Betrapte Franse wielrenster Marion Sicot beschuldigt Belgische manager

"Ik spoot de epo op 24 juni in. En op 18 juli kreeg ik te horen dat ik positief had getest." Sicot verklaarde dat de maanden voor haar positieve dopingtest haar relatie met Bracke zienderogen slechter werd. Dat zou Sicot aangezet hebben om naar epo te grijpen.

"Zonder de druk zou ik nooit epo gebruikt hebben"

Sicot kwam in 2018 binnen bij het team van Doltcini-Van Eyck. Ze had er officieel een contract als onafhankelijk renster, maar verklaarde zondag "enkel haar onkosten terugbetaald te krijgen".

"En eigenlijk zelfs dat niet", zegt Sicot. "Ik kreeg enkel mijn trein- en vliegtuigtickets terugbetaald." Sportdirecteur Marc Bracke ontkende deze gang van zaken bij Stade 2, een programma op de Franse openbare omroep.

"Vanaf november 2018 vroeg hij me om foto's in mijn ondergoed door te sturen, zodat hij zo mijn gewicht kon controleren." Bracke erkende bij Stade 2 om zulke foto's te hebben gevraagd. "Dit gebeurde soms tot twee keer per week. Als ik de foto's niet stuurde, zou ik in het begin van het seizoen geen wedstrijden mogen rijden, zei hij."

"In de weken die volgden vroeg hij ook foto's in string. Daar ben ik niet op ingegaan. Zonder al deze gebeurtenissen zou ik nooit geprobeerd hebben mijn prestaties te verbeteren met epo", zegt de Française. "Ik erken mijn fout en verwacht een zware schorsing. Maar ik hoop dat door deze omstandigheden uit te leggen de straf toch iets lichter zal zijn."