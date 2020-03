Wie promoveert? Wij vragen het aan Beerschot-fan Tia Hellebaut en OHL-man Bjorn Ruytinx

Ruytinx: "Beerschot zit momenteel in de flow..."

"Ik denk dat Beerschot momenteel in de flow zit. Ze hebben 9 op 9 gehaald en bij Leuven draait het momenteel iets minder goed", opent Ruytinx bij Sporza. Ruytinx is een echte OHL-man, maar heeft ook zijn verleden bij Beerschot. "Ik denk dat er bij Beerschot nu iets minder twijfel zit."

"Tegen Union hier thuis was het ook echt niet goed. Thuis slikken we te veel goals. Als we de finale willen winnen over 2 matchen, gaan we vaker de 0 moeten houden. Ik vond onze eerste periode goed, maar ook dat was een wisselvallig parcours. Ik denk dat we piekten op het juiste moment, want er stak niemand bovenuit de eerste periode."

Is OHL wel klaar voor de stap naar 1A? "Volgend jaar is weer iets helemaal anders. Als we de stap kunnen zetten, komt er sowieso een kwaliteitsinjectie. Dan spreken we van een heel ander team. Zowel OHL als Beerschot zijn momenteel nog niet klaar om de stap naar 1A te zetten zoals KVM dat vorig seizoen was."

En welke rol speelde het vertrek van Vercauteren bij OHL? "Ik denk dat hij bekend staat als iemand die heel veel bewezen heeft in het Belgische voetbal. Zijn keuze voor Anderlecht was een verlies voor OHL, maar ik kan niet zeggen dat we betere of slechtere resultaten hebben behaald na zijn vertrek. Dat heeft zeker geen rol gespeeld in de mindere resultaten van de club de laatste weken."