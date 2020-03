Wie haalt POI en wie degradeert? Deze scenario's volgt u best op de voet

Anderlecht heeft de touwtjes niet zelf in handen...

KV Mechelen (43 ptn), Racing Genk (41 ptn) en Anderlecht (40 ptn) zijn nog in de running voor het zesde en laatste ticket voor POI. Mechelen en Genk staan er het beste voor en treffen elkaar nog op de slotspeeldag (15/03). Ze houden daardoor hun lot in eigen handen.

Dat geldt niet voor Anderlecht , dat zaterdag Zulte Waregem ontvangt. Het moet naast een 6/6 hopen op puntenverlies zaterdag van Mechelen en Genk. Hun affiches lijken, op papier, echter niet onoverkomelijk. Mechelen geeft in eigen huis het al geredde Eupen partij. Genk trekt naar Oostende dat onder de maandag ontslagen Dennis van Wijk na Nieuwjaar slechts 4/21 haalde.

Toch zal vooral in Genk van onderschatting geen sprake mogen zijn. Bij puntenverlies van de Limburgers en winst van Mechelen is de strijd immers over.

Voor Anderlecht wordt het een extra lastige wedstrijd vanavond, want het speelt voor een leeg stadion. Reden: de voetzoeker van de Anderlecht-fans richting Simon Mignolet.