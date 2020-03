Tweelingbroers Philippaerts winnen samen 1e manche Global Champions League

Later op de dag blonk Nicola Philippaerts ook uit in de Grote Prijs. De 26-jarige Belg werd 2e met zijn 10-jarige merrie Katanga. Hij bleef foutloos, net als een andere landgenoot Jérôme Guéry. Die mocht als 3e het podium op.

"Wanneer je in de openingswedstrijd van de Global Tour meteen twee keer het podium op mag, kan je niet anders dan tevreden zijn", reageerde Nicola Philippaerts. In teamverband wonnen we meteen de eerste wedstrijd. Het is fantastisch om dat samen met Olivier te doen. Het is de eerste keer dat ons dit lukt. De paarden waren goed in vorm en sprongen super. Dit is een uitstekende start van het seizoen."

Beide Belgen werden van de zege gehouden door Daniel Deusser. De volgende etappe van het lucratieve circuit vindt over drie weken in Mexico City plaats.