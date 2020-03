Ronde van Noorwegen gaat dit jaar toch door en vervangt afgelaste Hammer Series

De Ronde van Noorwegen, initieel op de kalender voor 28 mei tot 2 juni, neemt nu van 21 tot 24 mei de plaats van de Hammer Stavanger in. "We hopen dat de meeste teams die aan de Hammer Stavanger wilden deelnemen, nu voor onze wedstrijd zullen kiezen", klinkt het bij de organisatie.

"We gaan er dus van uit dat we naast de Noorse ploegen Uno-X Development Team, Joker Fuel of Norway en Team Coop heel wat WorldTeams mogen ontvangen. Gezien er ons niet veel tijd meer rest om alles te plannen, kiezen we ervoor het parcours in het zuid-westen van het land te centreren."