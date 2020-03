Ronaldinho brengt nacht door in Paraguayaanse cel

In het begin van deze eeuw was Ronaldinho een van de beste spelers ter wereld, nu komt de wereldkampioen van 2002 minder fraai in het nieuws. Vannacht is hij samen met zijn broer Roberto in Asuncion aangehouden op bevel van de procureur-generaal.

Ronaldinho werd gearresteerd voor het gebruik van een vals identiteitsbewijs. Samen met zijn broer bracht hij de nacht door in de cel, vandaag zal het duo ondervraagd worden.

Ronaldinho en Roberto werden woensdagnacht al opgepakt omdat ze Paraguay wilden bezoeken met valse documenten. Na een ondervraging mochten de broers donderdag beschikken. Ze zouden niet geweten hebben dat de paspoorten vervalst waren en kwamen er vanaf met een geldboete of een alternatieve straf.

Gisteravond werden ze echter opnieuw gearresteerd. De rechter had beslist om de zaak toch verder te onderzoeken.